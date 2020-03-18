شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك : يستغيث بالمجتمع الدولي ! والتحالف العربي للقيام بالتدخل السريع " تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بن بريك : يستغيث بالمجتمع الدولي ! والتحالف العربي للقيام بالتدخل السريع " تفاصيل "



دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الى تدخل دولي في محافظتين يمنيتين جنوبيتين، لمحاربة الارهاب بعد انتشاره في محافظتي شبوة وأبين.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابة بموقع التدوين المصغر "تويتر"

جديد اب برس​

Advertisements

"نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع اوأضاف قائلاً: "انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة، والعالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم".

وكانت قوات الحزام الامني في ابين، اعلنت أمس الاحد، عن اغتيال جنديين في منطقة لودر على يد عناصر ارهابية تنتمي الى تنظيم القاعدة.

لجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى".