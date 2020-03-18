شاهد : شباب سعوديون يتحدون الشرطة " تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - وثّق سعوديان تعاطيهما الحشيش داخل مركبتهما متعمدين تصوير ما يقومان به أثناء سيرهما خلف دوريتين للأمن السعودي في جدة ووفق ما أفادت حسابات سعودية فقد ألقت الجهات الأمنية في جدة القبض على الشابين الذين ظهرا في الفيديو يتعاطيان الحشيش . جديد اب برس​ Advertisements

فيديو

الجهات الأمنية في جدة تقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو يستعرضان بتعاطيهم الحشيش المخدر داخل مركبة وتعمدهما تصوير دوريتين أمنيتين pic.twitter.com/EUjCIA5RwS — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 17, 2020

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