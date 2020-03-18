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وردنا الأن : منفذ الوديعة يفتح ابوابة والفترة محدودة " تفاصيل مهمة وعاجلة "

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : منفذ الوديعة يفتح ابوابة والفترة محدودة " تفاصيل مهمة وعاجلة "


قرت السلطات واليمنية فتح منفذ الوديعة البري للسماح بخروج المعتمرين والمقيمين اليمنيين، بعد يومين من إغلاق المملكة للمنفذ، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل الأصبحي، أصحاب شركات ووكالات العمرة إلى سرعة ترحيل المعتمرين اليمنيين بعد التوجيهات الصادرة العاجلة من رئيس الوزراء للمنفذ اليمني باستكمال عملهم حتى مساء يوم الأربعاء بتمرير ودخول المواطنين اليمنين القادمين من أراضي المملكة العربية السعودية.

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وحث الأصبحي جميع المعتمرين الذين لم يغادروا على سرعة الحجز والمغادرة حتى لو بقيت لهم أيّام في التأشيرة مهما كانت الظروف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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