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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : منفذ الوديعة يفتح ابوابة والفترة محدودة " تفاصيل مهمة وعاجلة "



قرت السلطات السعودية واليمنية فتح منفذ الوديعة البري للسماح بخروج المعتمرين والمقيمين اليمنيين، بعد يومين من إغلاق المملكة للمنفذ، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل الأصبحي، أصحاب شركات ووكالات العمرة إلى سرعة ترحيل المعتمرين اليمنيين بعد التوجيهات الصادرة العاجلة من رئيس الوزراء للمنفذ اليمني باستكمال عملهم حتى مساء يوم الأربعاء بتمرير ودخول المواطنين اليمنين القادمين من أراضي المملكة العربية السعودية.

جديد اب برس​

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وحث الأصبحي جميع المعتمرين الذين لم يغادروا على سرعة الحجز والمغادرة حتى لو بقيت لهم أيّام في التأشيرة مهما كانت الظروف.