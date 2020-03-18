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عدن - ياسمين التهامي - النداء الأخير لأهالي مارب : مليشيا الحوثي تعلن بدء اقتحام مارب " تفاصيل "
وجه ما يسمى بالمتحدث باسم لجنة المصالحة في مليشيا الحوثي المدعو محمد البخيتي ما وصفه بالنداء الأخير إلى الفصائل الموالية للتحالف، بالتزامن مع وصول قوات صنعاء إلى أبواب مدينة مأرب.
وقال البخيتي في منشور على حسابه في فيسبوك إن مأرب ستعود إلى حضن الوطن على يد أبنائها، وأن هذا قرار لا رجعة عنه.
جديد اب برس
وأضاف: ندعوا المخدوعين والمغرر بهم إلى سرعة التنسيق مع المجاهدين للعودة إلى حضن الوطن لينالوا حق العفو العام ويحتفظوا بكامل سلاحهم وعتادهم.
وطمأن البخيتي سكان مدينة مأرب سواء كانوا من أبناء محافظة مأرب أو غيرها بأن دمائهم واموالهم مصانة ولن تمس، زاعماً بأن “على المتورطين منهم بالتعاون مع ما أسماه العدوان المسارعة إلى فك ارتباطهم بدول العدوان ومرتزقتها والتنسيق مع المجاهدين”.
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