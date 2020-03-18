شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما يحدث لجسمك عند تناول بياض البيض فقط لمدة أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكنك أكل أي عدد ترغب فيه من بياض البيض، كما يمكنك تناوله مقلياً مع الخضروات أو إضافته إلى أطباق يدخل البيض في مكوناتها. لكن لماذا بياض البيض وحده؟ السبب الأساسي هو أن البياض خالٍ تماماً من الكولسترول والدهون، وهو مصدر جيد للبروتين. إليك ما يحتويه عليه:

يشكل الماء 90 بالمائة من بياض البيضة، و10 بالمائة بروتين، ويمكن أن تختلف القيم الغذائية في البياض من بيضة لأخرى حسب حجمها ونوع تغذية الدجاجة.

ويوفر بياض البيضة 16 سعرة حرارية، و4 غرامات من البروتين على الأقل أو نسبة 67 بالمائة من البروتين الموجود في البيضة كلها. ويحتوي البياض على 6 بالمائة من احتياجات الجسم من فيتامين "ب2"، و1 بالمائة من "ب5"، و9 بالمائة من معدن السيلينيوم، ونسبة قليلة من المغنيسيوم وفيتامين "ب12".

لذلك، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، أو تتبع حمية غذائية للحد من الكولسترول والدهون يمكنك الاعتماد على بياض البيض كمصدر رائع للبروتين الحيواني المتكامل، ويمكنك أكل أي عدد ترغب من البياض بحيث تتضمن وجبتك ما بين 16 و20 غراماً من البروتين الخالي من الكولسترول والدهون.

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