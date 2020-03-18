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هذه المأكولات اللذيذة التي يتهافت عليها الكثيرون سبب رئيسي للاكتئاب والقلق

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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر كثيرون أكل البطاطس المقلية والبرغر والبيتزا نوعاً من الترويح عن النفس ومصدراً للمتعة، لكن وفقاً لدراسة موسّعة أجريت في 41 دولة تبين أن هناك صلة بين تناول الوجبات السريعة والاكتئاب، وأنه كلما زاد معدل تناول هذه الأطعمة كلما زادت درجة ووتيرة المشكلة.

 

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وأجريت الدراسة بالتعاون بين فريق بحثي من بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، وقام الباحثون بمراجعة نتائج 41 دراسة أجريت في 41 دولة واعتمدت على بيانات أكثر من 36 ألف شخص.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي غير الصحي يزيد من مشكلة الاكتئاب، وأن الاعتماد بشكل متكرّر على الأكلات السريعة والجاهزة له صلة قوية بهذه المشكلة النفسية.

وتضمنت الدراسة تدقيقاً في تأثير الأطعمة السريعة على النشاط الكيميائي داخل خلايا الدماغ، وتبين أن السكريات والدهون واللحوم المصنّعة التي تحتويها هذه الأكلات تحرّك كيمياء الدماغ في اتجاه يسبب حالة الاكتئاب.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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