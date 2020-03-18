شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المأكولات اللذيذة التي يتهافت عليها الكثيرون سبب رئيسي للاكتئاب والقلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر كثيرون أكل البطاطس المقلية والبرغر والبيتزا نوعاً من الترويح عن النفس ومصدراً للمتعة، لكن وفقاً لدراسة موسّعة أجريت في 41 دولة تبين أن هناك صلة بين تناول الوجبات السريعة والاكتئاب، وأنه كلما زاد معدل تناول هذه الأطعمة كلما زادت درجة ووتيرة المشكلة.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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وأجريت الدراسة بالتعاون بين فريق بحثي من بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، وقام الباحثون بمراجعة نتائج 41 دراسة أجريت في 41 دولة واعتمدت على بيانات أكثر من 36 ألف شخص.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي غير الصحي يزيد من مشكلة الاكتئاب، وأن الاعتماد بشكل متكرّر على الأكلات السريعة والجاهزة له صلة قوية بهذه المشكلة النفسية.

وتضمنت الدراسة تدقيقاً في تأثير الأطعمة السريعة على النشاط الكيميائي داخل خلايا الدماغ، وتبين أن السكريات والدهون واللحوم المصنّعة التي تحتويها هذه الأكلات تحرّك كيمياء الدماغ في اتجاه يسبب حالة الاكتئاب.