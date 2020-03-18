شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضفادع سامة تباغت ثعبان ‘‘البايثون العملاق’’.. شاهد كيف كانت النهاية (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الفيديو الصور لواحدة من أغرب الوقائع، التى أظهرت 10 ضفادع محمولة على ظهر ثعبان بايثون عملاق.

تعود تفاصيل الصورة الأكثر انتشارًا فى عام 2018، عندما لاحظ مزارع استرالي تواجد ثعبانى بايثون عملاق بطول 3.5 متر في وزرعته، بينما تحمل صغار الضفادع للضفة الأخري من الطريق.

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فالتقط أندرو موك الفيديو ونشره على تويتر، ليحصد انتشارًا ضخمًا، حيث أنه عكس الفطرة والطبيعة التى تفرض على الثعبان التهامهم خاصة وأنها وجبة طعام على طبق من ذهب.

ولكن العلماء كان لهم تفسيرًا أخر، أن هذا النوع من الضفادع لا يفضله الحيوانات ويتجنبوه، لأنه شديد السمية ويتسبب فى مقتل العديد من الحيوانات التي تلتهمه.