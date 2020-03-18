شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تركيا تذهل العالم وتعلن عن علاج فعال يقضي على فيروس كورونا خلال ثلاث ثواني فقط ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال "رشيد دينتش"، رئيس اتحاد الصحة في تركيا (غير حكومي)، إن استخدام الأشعة فوق البنفسجية لعلاج فيروس كورونا الجديد قد يكون فعالا، ويقضي عليه خلال ثلاث ثوان فقط.

ونقلت صحيفة "مليت" المحلية، عن "دينتش"، الذي يرأس أيضا شركة "آر دي" للأبحاث والتطوير، أن العلاج يتم من خلال تعريض الرئتين والدم في الشرايين للأشعة فوق البنفسجية من خلال القسطرة.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هل تذكرون العرافة البلغارية "بابا فانغا" التي توقعت ظهور فيروس كورونا.. شاهد المفاجأة الجديدة التي اعلنت عنها قبل قليل وماهو الحدث المرعب الذي تنبأت بحدوثة قبل انتهاء 2020.. شاهد

• هذا الشراب اللذيذ يقوي جهازك المناعي بشكل مذهل ويجعلك تقاوم فيروس كورونا وتقضي عليه دون الحاجة للادوية والحجر الصحي

* مشروب متوفر في كل مكان وسعره رخيص جدا يقضي على مشكلة ارتفاع ضغط الدم ويقوي الجهاز المناعي للجسم بشكل مذهل

* عاجـــل : تركيا تذهل العالم وتعلن عن علاج فعال يقضي على فيروس كورونا خلال ثلاث ثواني فقط !

• عـــــاجـــــل : الصين تعيد التأكيد رسمياً على “نظرية المؤامرة” وتكشف عن ادلة دامغة تدين المخابرات الأمريكية بنشر فيروس “كورونا” في ووهان

• عاجـــل : السعودية والسعوديين يتفاجأون مساء اليوم بقرار هو الاول من نوعة في تاريخ المملكة .. وحالة حزن تعم الشارع السعودي ..!

• سعوديات متبرجات في اسطح احد أبراج الرياض يقومون بعمل اغضب الشارع السعودي وصدم الوطن العربي اجمع ..شاهد

• مشهد مخيف .. مذيعة لبنانية مصابة بفيروس كورونا يرتعش جسدها بشكل مرعب وتسقط على الأرض أثناء البث المباشر ..(شاهد الفيديو)

* شاهدكيف انتقمت أفعى ‘‘الكوبرا’’ من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف )

* حبة واحدة من هذة الفاكهة اللذيذة تحميك من النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وتجعلك تعيش طوال عمرك مرتاح البال ..شاهد

* وردنا الان: تحذير امريكي يرعب كل ملوك وامراء الخليج .. هذة الدولة الخليجية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

* عاجل: امريكا تباغت الجميع وترعب كل الحكام العرب وتزلزل عروشهم وتوجه اخطر اتهام لهذا الحاكم العربي وتصيبه بالرعب والهلع

Advertisements

* فنانة عربية مشهورة تفاجئ الجميع باعترافها الصادم .. تزوجت خمسة ايام فقط واطلقت ..والسبب لا يخطر على بال احد ..شاهد

* تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

* عـــــاجـــــل : الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج

* وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك

* هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع)

* شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة)

• عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو"

• عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !!

• شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم)

----------------------------

وأضاف أن العديد من الدراسات أجريت في هذا المجال على مدار عدة سنوات، لافتا إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم حاليا لعلاج بعض الأمراض، مثل اليرقان الوليدي والبهاق وتعقيم الدم في عمليات نقله، والتهابات الكبد.

لكن "دينتش" شدد على ضرورة أن ينفذ خبراء مثل هذه العمليات.

وتنقل الصحيفة عن خبير آخر، هو البروفيسور حكمت سلجوق غيدك، قوله إن الأشعة فوق البنفسجية وضوء الليزر الضوئي يمكنهما تدمير كل من الكائنات الحية الدقيقة في الدم والكائنات الدقيقة الموجودة في الرئة والجهاز التنفسي.

وأضاف أنه تم بالفعل الكشف عن طفرتين للفيروس، مؤكدا أن استراتيجية الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تكون حلا مؤقتا، ولكن بفضل نظام الإشعاع هذا الذي يدمر الفيروس في ثوان لن يكون لدى الفيروس وقت لتمرير هذه الطفرات، وبالتالي لن تتأثر فعالية إدارة العلاج بالطفرات بأي شكل من الأشكال.

بدوره، قال دينتش إن عدة دول أرسلت له بالفعل طلبات للحصول على هذا العلاج، وأنه يلتقي حاليا بمسؤولين من مقدونيا وإيطاليا، مؤكدا أنه سيدعم حصول جميع الدول على الأجهزة والأدوات والدعم الفني دون تمييز، مشددا على أن ما يهم هو وقف انتشار الوباء من خلال توفير حل شامل للجميع.

ويسارع العلماء في عدة دول لتطوير علاج للفيروس، لا سيما بعد تحوله إلى وباء عالمي، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء.

وحصد الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في الصين، نهاية العام الماضي، أرواح أكثر من خمسة آلاف و800 شخص، فيما طالت العدوى أكثر من 150 ألف شخص حول العالم.