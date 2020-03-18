شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون العرافة البلغارية "بابا فانغا" التي توقعت ظهور فيروس كورونا.. شاهد المفاجأة الجديدة التي اعلنت عنها قبل قليل وماهو الحدث المرعب الذي تنبأت بحدوثة قبل انتهاء 2020.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدمت العرافة البلغارية بابا فانغا، والمعروفة باسم نوستراداموس البلقان، قبل وفاتها عن عمر ناهز 85 عاما، مجموعة من التنبؤات الخاصة ببعض الأحداث التي ستقع في عام 2020.



من بين التنبؤات المثيرة لعرافة البلقان؛ قولها إن الرئيس الأمريكي سوف يصاب بمرض غامض يتركه أصما، مؤكدة أن دونالد ترامب، سيكون في خطر خلال 2020، ناهيك عن تنبؤها بانتشار فيروس أو مرض خطير في 2020، ينتشر في دول العالم، وقالت إن المرض ليس له علاج.

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* هل تذكرون العرافة البلغارية "بابا فانغا" التي توقعت ظهور فيروس كورونا.. شاهد المفاجأة الجديدة التي اعلنت عنها قبل قليل وماهو الحدث المرعب الذي تنبأت بحدوثة قبل انتهاء 2020.. شاهد

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وفي ظل انتشار فيروس كورونا خلال مطلع العام الجاري، ووصوله إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ظهرت أنباء عن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفته الولايات المتحدة، ونفاه ترامب نفسه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال البيت الأبيض إنه لا داعي لفحص الرئيس الأمريكي والخوف من إصابته بفيروس كورونا.



البيان الأمريكي يأتي على الرغم من إعلان مكتب الرئيس البرازيلي، أن المتحدث الصحفي للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي حضر اجتماع الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه، مصاب بفيروس كورونا.



وأشار مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية إلى أن فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس، مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.



وكان فابيو واجنجارتن برفقة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في زيارة إلى أمريكا، ونشر صورة على صفحته في "إنستجرام" تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعلنت الرئاسة البرازليلية، أنها أبلغت الجانب الأمريكي تأكيد إصابة الوزير البرازيلي بالفيروس كورونا المستجد.



في السياق ذاته، أعلنت السلطات البرازيلية أن رئيس البلاد قيد الحجر الصحي خشية إصابته بفيروس كورونا، بعد أن حضر اجتماعا مع الرئيس الأمريكي، برفقة السكرتير الصحفي الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن ترامب في صحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.



وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونجرس، اجتمعا مع ترامب مؤخرا، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.