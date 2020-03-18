شكرا لمتابعة خبر عن ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو، لمراسلة لبنانية شهيرة وقد ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا على الهواء مباشرة وسقطت أرضا أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان، وما يجري حول المصابين بالفيروس.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع اليوم، الاثنين، أظهر مراسلة قناة الجديد راشيل الحسيني وهي تسقط أرضًا، أثناء تغطيتها لنقطة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، بعد ارتفاع درجة حرارتها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

لمعرفة ان كنت مصاب بفيروس كورونا القاتل دون الحاجة الى طبيب..طريقة سهلة وبسيطة ستجعلك تكتشف ان كنت مصابا ام لا ولن يستغرق الامر أكثر من 10 ثواني

صحيفة اوروبية شهيرة تصعق ولي العهد السعودي وتربك كل حساباته، والملك سلمان يجن جنونه بعد اكتشافه هذا الامر الخطير الذي سقلب المملكة راسا على عقب

ارتعشت بشدة وسقطت أرضاً على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان..(فيديو مرعب وصادم)

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

فيروس كورونا القاتل يصيب ترامب، ووكالة الانباء الفرنسية تكشف التفاصيل..والبيت الابيض يصعق الشعب الامريكي ويهز العالم ويصدر البيان رقم ( 1 )

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

في غاية الخطورة..الآن كارثة تزلزل "تركيا" واردوغان يجن جنونه وهو يشاهد المواطنون يتساقطون في الشوارع، والنساء والاطفال يصرخون لانقاذ حياتهم

المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) يباغت العالم ويكشف للجميع الطريقة الوحيدة التي تنقذك من فيروس كورونا القاتل في حال اصابتك بالفيروس

كورونا.. يجتاح أكثر من 140 دولة حول العالم باستثناء 5 دول عربية لم يدخلها.. وهذا هو السبب!

أمريكا ترعب العالم وتؤكد إن فيروس كورونا القاتل حتى لو اختفى فسوف يعود للظهور ويصبح اسواء من اسلحة الدمار الشامل وهذا السبب سيجعل الفيروس اكثر شراسة

اشهر داعية سعودي يرعب كل حكام الخليج وشعوبها ويكشف عن شيء خطير قادم من اليمن اشد خطرا ورعبا من فيروس كورونا وسيقضي على الجميع بدون استثناء( فيديو )

جندي اسرائيلي يباغت الجميع ويصعق ولي عهد ابو ظبي ويكشف العمل الغادر الذي قام به وسبب صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده..شاهد ماذا فعل محمد بن زايد

قناة المسيرة الحوثية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الامر الخطير الذي اثار جنون الرئيس هادي وسبب الرعب والهلع للجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وكل القادة العسكريين

خطير للعاية: الانتقالي يباغت التحالف ويحسم امره ويحدد موعد الانفصال..وولي عهد ابو ظبي يصعق الجنوبيين ويعلن دولة مستقلة بدون محافظتي حضرموت والمهرة

بعد تفشي فيروس كورونا في السعودية ودول الخليج..مجلس التعاون الخليجي يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ويعلن موقفه من اليمن ويصدر بيان عاجل ( صورة )

اول مغترب يمني من هذه المحافظة يعمل سائق يصاب بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماذا حدث له ولأفراد عائلته بعد اصابته بهذا الفيروس المرعب ( صورة + الاسم )

اعلان امريكي رسمي يزف بشرى سارة لكل سكان العالم بشأن فيروس كورونا القاتل ويوقف القلق العالمي الذي سببه هذا الفيروس الفتاك

رجل يثق به الرئيس هادي كما يثق بأولاده، لكنه خائن طعن هادي في ظهره بضربة ساحقة وقدم للحوثيين الهدية الكبرى( شاهدة صورة واسم الخائن ولن تصدق ماذا فعل )

Advertisements

السلطات السعودية تباغت الجميع وترعب كل المغتربين في المملكة وتصدر قبل قليل قرار صارم ومخيف لكل العائلات بشأن فيروس كورونا القاتل والتنفيذ فورا ودون ابطأ

مشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بنوبة قلبية مفاجئة وقاتلة

زوج خليجي يرعب كل نساء الخليج ويهز وجدانهن بعد قيامه بجريمة مروعة لا تخطر على بال الانس والجن ( لن تصدق كيف خدع زوجته المسكينة وقضى عليها )

في غاية الخطورة..تحذير سعودي يرعب كل المفتربين اليمنيين ويقصم ظهورهم بعد هذا الاتهام السعودي لليمنيين بأنهم ينقلون فيروس كورونا القاتل الى السعودية بهذه الطريقة

في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم

وزارة الصحة الاسرائلية تباغت العالم وتنصح الصينيين والاوروبيين والامريكيين وكل دول العالم بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة يوميا لأنها تقضي على فيروس كورونا القاتل

بشرى سارة..منظمة الصحة العالمية تباغت العالم وتزف قبل قليل هذا الخبر السعيد بشأن فيروس كورونا القاتل وتجعل الأباء والامهات يطيرون فرحا بهذه المفاجئة السارة

في غاية الخطورة..صحيفة أمريكية تصعق الاماراتيين وترعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد اصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا القاتل

في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا.. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب.. يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه على سطح أعلى أبراج الرياض.. شاهد

ليست السعودية ولا الامارات ولا مصر..دولة عربية تباغت الرئيس التركي اردوغان وتثير جنونه وتربك كل حساباته وتوجه له طعنة غادرة وترسل قوات لقتال الاتراك

هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول)

ليست امريكا ولا روسيا ولا الصين..دولة عظمى تزف اسعد خبر للبشرية كلها وتوقف القلق العالمي وتعلن رسميا عن علاج فعال يقضي على فيروس كورونا خلال 3 ثوانٍ فقط

وزارة الخارجية الصينية تثير جنون العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتصدر بيان رسمي صادم بشأن فيروس كورونا القاتل ( نص البيان الصيني المخيف )

وبدت الحسيني وهي ترتعش بشدة وتلعثمت لتسقط أرضا، وسط تضارب معلومات حول إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ الحسيني توجهت لكل من كان بجانبها وللقوى الأمنية بالقول، “زيحوا هلق بعديكن”، وإثر ذلك تم طلب الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وأفادت معلومات لاحقًا، أنّ الحسيني بخير، وأكدت الحسيني أنّها واجهت انخفاضًا في الضغط لديها، ولكن لم يصدر أي تقرير طبي بعد يحدد حالتها الصحية.

هذا وأعلن لبنان عن إغلاق كامل في البلاد لمدة أسبوعين. وحثت الحكومة المواطنين على البقاء في منازلهم.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الأحد، التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية، لمواجهة فيروس “كورونا”.

وعقب انتهاء اجتماع للمجلس، في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، قال الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر: “نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع، الذي يستدعي حالة طوارئ صحية”.

وأضاف الأسمر أن رئيس البلاد، ميشال عون، اعتبر أن “الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، فيما رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 99.

وناشدت الوزارة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الجهات المعنية والتزام المنزل، إلا عند الضرورة القصوى.

وحتى الأحد، أصاب كورونا نحو 158 ألف شخص في 155 دولة وإقليما، توفى منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.