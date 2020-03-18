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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر داعية سعودي يرعب كل حكام الخليج وشعوبها ويكشف عن شيء خطير قادم من اليمن اشد خطرا ورعبا من فيروس كورونا وسيقضي على الجميع بدون استثناء( فيديو )

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