شكرا لبحثكم عن خبر أحدث الدبابات الروسية.. T-90 "الاختراق" في النسخة المتطورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف الفيديو: النسخة السابقة لهذه الدبابة أصبحت الأكثر شراء في العالم وقدراتها القتالية لافتة للاهتمام، وموجودة في بعض الدول العربية. ولكن نصور للمرة الأولى النسخة المتطورة لهذه الدبابة، والتي أطلق عليها "الاختراق". لماذا؟؟ شاهدوا هذه الحلقة من "كلاشينكوفا" مع Anna K عن دبابة T-90 في نسختها الأحدث. ============= ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث الدبابات الروسية.. T-90 "الاختراق" في النسخة المتطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.