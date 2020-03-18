شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

و أشار المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وتوقع المركز هطول أمطار على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربيةو أجزاء من الهضاب الداخلية، و قد تمتد إلى أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات (حضرموت، مأرب، الجوف).

و لفت المركز إلى أنه و بسبب الرطوبة العالية ستتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع).