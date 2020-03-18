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الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة على هذه المحافظات

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

و أشار المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا.

وتوقع المركز هطول أمطار على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربيةو أجزاء من الهضاب الداخلية، و قد تمتد إلى أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات (حضرموت، مأرب، الجوف).

و لفت المركز إلى أنه و بسبب الرطوبة العالية ستتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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