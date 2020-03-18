شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. سميع يوجه رسالة لأمير قطر وقناة الجزيرة ويصف "النمري" بالمتهور والأخير يرد (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف محافظ محافظة المحويت صالح سميع، مراسل قناة الجزيرة سمير النمري (الجنسية يمني) بالمتهور على خلفية تناقضاته الكبيرة في تغطية الأحداث والأزمة اليمنية.

ووفقا لتغطية غرفة أخبار (أحداث نت)، غرد سميع على "تويتر" برسالة إلى حكام دولة قطر وقناة الجزيرة التابعة لهم، ووجه نصيحة في تغريدة قبل أن يتم حذفها بضبط "المتهور سمير النمري".

الأمر الذي استفز النمري حيث رد قائلا: "المتهور سمير يعمل بعرق جبينه ويقول ما هو مقتنع به، كنت حريص على عدم الدخول معك بمهاترات لكنك للأسف من بدأت".

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وفي رسالته قال سميع: "إلى حكام قطروجزيرتهم: لا تخسروا اليمن وأهلها فتماهيكم الإعلامي اللحظي مع إيران وأداتها المحلية في معاركه المصيرية يؤذينا".

وأضاف: "كونوا عقلاء فلا تكونوا نصيرًا للقوم الظالمين وتذكروا أن الأمور دول بين الناس في المسرة والحزن هي الأمورُ كما شاهدتها دولُُ من سره زمن ساءته أزمانُ".

تغريدة رد سارع في الرد عليها مدير مكتب الجزيرة في اليمن المقيم في الدوحة سعيد ثابت.

وفي معرض رد ثابت قال: "الجزيرة ستظل تنقل الوقائع على الأرض وتنشر الحقائق لجمهورها.. لن تضلل المشاهد ولن تزيف الحقائق وستظل الأولى مصداقية وحضورا ومشاهدة".

وأضاف: "لا تفتحوا معارك جانبية مع من ليس خصمكم.. والتفتوا لمن يزعم أنه حليفكم وهو يمزق أرضكم ويقصف جنودكم ويتفاوض مع عدوكم ويسعى لإنهاء ماتبقى من شرعيتكم".