شكرا لبحثكم عن خبر متحدث إعلامي يكشف عن صيد ثمين في قبضة القوات الحكومية بمحافظة البيضاء (تفاصيل صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر ميداني عما وصفه بـ"صيد ثمين" وقع في قبضة قوات الحكومة الشرعية المعترف بمحافظة البيضاء (جنوب اليمن).

وقال الناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحميقاني، إن القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو "ابو رضوان العفاد" وهو قائد عمليات حوثي في محافظة البيضاء وقع في أسر القوات الحكومية.

وأوضح الحميقاني أن "العفاد" يعتبر الصندوق الأسود لعمليات الحوثي وهو من يدير العمليات ويتواصل مع المتحوثين وترسل الاحداثيات عبره في البيضاء.

وأشار الحميقاني إلى أن "العفاد" يعمل مع قائد جبهات الحوثي، القيادي الحوثي المدعو ابو نصر الشعف.

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وقال قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد حسين النقح إن القوات الحكومية كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة قانية شمال غرب محافظة البيضاء.

وأوضح النقح أن القوات الحكومية دمرت كل النسقات البشرية التي دفعت بها المليشيات إلى فوهات الموت، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 60 قتيلاً من عناصر المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى والجرحى.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.