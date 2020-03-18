بشرى سارة لسكان مدينة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت الى ميناء عدن للحاويات،اليوم الثلاثاء، 6 محولات خطوط نقل الطاقة الكهربائية الخاصة بمشروع محطة عدن الجديدة الذي تبلغ قدرته التوليدية في مرحلته الأولى 264 ميجاوات بتوجيه واشراف مباشر من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان المحولات التي وصلت الى ميناء الحاويات ستعمل على دعم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات نقل وتصرف الطاقة الكهربائية من خلال مشروع توسعة شبكة تصريف ونقل الطاقة (132/33 كيلوفولت) بمدينة عدن والذي تشرف على إنشائه شركة بترومسيلة الوطنية.