شكرا لبحثكم عن خبر وردنا الآن ..غموض يهيمن على الوضع العسكري بالجوف ومأرب واعلان للحوثيين عن اقتحام وشيك لاخر معاقل الشرعية ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وسط غياب الناطق الرسمي للجيش الوطني وغموض يسود الوضع العسكري بمأرب والجوف..وجهت مليشيا الحوثي الإنقلابية نداء وصفته بـ النداء الأخير لأبناء محافظة مأرب والمتواجدين فيها من مختلف المحافظات اليمنية، بتسليم المحافظة والإنصياع لحكم المليشيات.
وتحدث المتحدث باسم لجنة المصالحة التابعة للحوثيين، محمد البخيتي، إن قرار إحتياح مأرب لا رجعة عنه، وأنها ستعود إلى حضن الوطن على يد أبنائها .
ودعا البخيتي المتواجدين في مـأرب من المدنيين والعسكريين الى مغادرة الاخيرة الى مناطق سيطرة الحوثيين ليحصلوا على العفو ويحتفظوا باسلحتهم وعتادهم .
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