شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يكشف عن قيام الإصلاح بسحب الرجال والمال والسلاح إلى حضرموت وتوريط قبائل مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي بارز بجماعة الحوثيين عن تورط حزب الإصلاح "بسحب الرجال والمال والسلاح إلى حضرموت واصفا ذلك انه" بمثابة اعلان ضمني بالهزيمة في مأرب، واتهم محمد البخيتي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في منشور على صفحته بالفيسبوك، حزب الإصلاح بالمكابرة والسعى "لتوريط القبائل مستغلا احتياجاتهم المادية" .

ورصد محرر مراقبون برس تأكيد البخيتي بخدمة الإصلاح لجماعته في معاركها باليمن قائلا:أثناء معركة الحديدة كنا نرسل الرجال والمال والسلاح لدعم صمودها حتى رجحنا الكفة لصالحنا، وما يحصل في مأرب هو العكس حيث قام الإصلاح بسحب المال والرجال والسلاح إلى حضرموت.

َوخاطب البخيتي قبيلة مراد المأربية بقوله:خذوا المال والسلاح حلال عليكم ثم تحينوا الوقت المناسب للعودة إلى بلادكم سالمين غانمين بالتنسيق مع المجاهدين الحريصين على سلامتكم وعلى حقن دمائكم"حسب تعبيره.