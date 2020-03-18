شكرا لبحثكم عن خبر ”بن بريك” يدعو الى تدخل دولي في محافظتين يمنيتين جنوبيتين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الى تدخل دولي في محافظتين يمنيتين جنوبيتين، لمحاربة الارهاب بعد انتشاره في محافظتي شبوة وأبين.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابة بموقع التدوين المصغر "تويتر"

"نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى".

انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة، والعالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم.

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نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى.

— هاني بن بريك (@HaniBinbrek)

انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة، والعالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم.

نهيب بالسعودية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالوقوف الكامل مع الجنوبيين لتطهير المحافظتين مرة أخرى. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) March 15, 2020

وأضاف قائلاً: "انتشار مجرمي القاعدة في شبوة وأبين وبرعاية حزب الإصلاح مستخدمين غطاء الشرعية واستهدافهم لرجال الحزام الأمني والنخبة، والعالم كله يرى تمدد القاعدة وعملياته الإرهابية بعد دحرهم".

وكانت قوات الحزام الامني في ابين، اعلنت أمس الاحد، عن اغتيال جنديين في منطقة لودر على يد عناصر ارهابية تنتمي الى تنظيم القاعدة.