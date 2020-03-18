شكرا لبحثكم عن خبر ورد للتو.. رسالة عاجلة ومرعبة تصل إلى سلطان العرادة من هذا القيادي تدفع قبائل مارب للتحرك وإعلان ساعة الصفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجّه قيادي حوثي رسالة تحذيرية إلى محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة والى القبائل في مأرب.

وقال نائب رئيس ما يسمى بالمكتب التنفيذي للحوثيين المدعو قاسم الحمران، في تغريدة على تويتر، “لسلطان العرادة وقبائل مأرب المغرر بهم، نؤكد حضن الوطن يتسع للجميع قبل فوات الأوان”.

ويعمل الحوثيين منذ تمكنوا من السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م الى اقصاء جميع خصومهم ونقض المعاهدات التي وقعت مع القبائل وخاصة قبائل طوق صنعاء وحزب المؤتمر الشعبي العام وبات الحوثيين على خصومة مع غالبية ابناء الشعب اليمني .

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وأضاف الحمران “وسبق أن نصحنا العكيمي وشلته ولكن ما نقول: من اعتز بغير عزة الله ذل، إفهموها جيدا أنتم تواجهون المشروع الرباني والعاقبة للمتقين” حسب وصفه .

وتأتي رسالة الحمران إلى محافظ محافظة مأرب مع اقتراب المليشيا الحوثية من صرواح بعد اعلان المليشيا الحوثية سيطرتها على محافظة الجوف .

وتؤكد قيادة مأرب وأبناء القبائل من أبناء محافظة مأرب وبقية المحافظة انها ستتصدى للمشروع الحوثي المدعوم ايرانيا وانها ستواصل النضال من اجل دحر الحوثي وإعلان ساعة الصفر لمواجهة مليشيا الحوثي ودحرها قبل أن تحقق أي مطامع تسعى لها في مارب.