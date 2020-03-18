شكرا لبحثكم عن خبر اول مسؤول حكومي رفيع يصرح بخصوص معسكر كوفل شاهد ماقال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح وزير الاعلام معمر الارباني على حسابه بتويتر قائلا أن ‏-قيادة اللواء ٣١٢ بمعسكر كوفل بصرواح مأرب في قبضة أبطال الجيش الوطني وأبناء قبائل مأرب الشرفاء، ولاصحة مطلقا لما تنشره وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أخبار كاذبة عن سيطرة على المعسكر بغرض تثبيط المعنويات وأحداث اختراق عسكري في مأرب

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