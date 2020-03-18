شكرا لبحثكم عن خبر ورد الآن ... إغلاق وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن لهذه الأسباب واستياء شعبي من الحكومة ومطالبة بتدخل عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اضطرت وزارة الصحة العامة في حكومة معين عبدالملك بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى إغلاق مقرها بسبب عدم تسديد الإيجار منذ ستة أشهر.

واعتبر مراقبون ما حدث فضيحة جديدة لحكومة الفساد والفشل الذي يقودها الدكتور معين عبدالملك من الرياض يظهر مدى تخبطها وفشلها في زمن يجتاح فيروس كورونا دول العالم بينما وزارة الصحة اليمنية تغلق ابوابها في عدن.

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وذكرت مصادر صحفية، أن مالك مبنى وزارة الصحة الكائن في حي الانشاءات بخور مكسر، أبلغ قيادة الوزارة بإغلاق العقار ابتداءً من اليوم الثلاثاء، حتى دفع الإيجارات المتأخرة.

وأثار الأمر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استنكر نشطاء تخلّف الحكومة عن السداد في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة قيام وزارة الصحة بمهامها في مكافحته.

ويرى الكثير من المراقبين أن حكومة معين عبدالملك لا تزال في عداد الحكومات الافتراضية، أو حكومات الظل بسبب غيابها عن الواقع اليومي للمواطن، وانشغال أعضائها بحياتهم الخاصة خارج البلاد.