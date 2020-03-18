شكرا لبحثكم عن خبر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 17مارس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء حسب تداولات السوق المحلية في العاصمة عدن: الدولار الامريكي : شراء : 655 Advertisements بيع : 660 الريال السعودي : شراء : 172.5 بيع : 173.5

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