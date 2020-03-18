منظمة الهجرة: 10 آلاف افريقي دخلوا اليمن خلال فبراير

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
قالت منظمة الهجرة الدولية، إن نحو 10 آلاف مهاجر أفريقي دخلوا اليمن خلال شهر فبراير الماضي، توجه معظمهم إلى المملكة السعودية.
وأضافت المنظمة في تقرير حديث لها، إنه في الفترة من 1 إلى 29 فبراير 2020، تقدر المنظمة الدولية للهجرة إن 9 آلاف و624 مهاجرًا دخلوا إلى اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن 94% من المهاجرين يحملون الجنسية الأثيوبية، والبقية من الصومال.
ولفت التقرير إلى أن 97٪ من المهاجرين الأفارقة توجهوا نحو المملكة العربية السعودية، وبقي 3٪ منهم في اليمن، فيما بلغت نسبة الذكور منهم 72٪، و16 ٪ من النساء و10 ٪ من الأولاد و 2 ٪ من الفتيات.
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