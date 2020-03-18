بالصورة.. فرار المقدشي وقيادات عسكرية كبيرة الى خارج محافظة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص



تناقلت وسائل إعلام موالية للإمارات صوراً قالت أنها لوزير الدفاع في حكومة المرتزقة وعدد من القيادات العسكرية اثناء وصولهم امس الثلاثاء الى محافظة شبوة.

يأتي هذا في الوقت الذي اكدت فيه تلك الوسائل احراز ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدماً كبيراً في محافظة مأرب التي يتخذها المرتزقة مقراً لوزارة الدفاع وهيئة الاركان، مشيرة الى فرار عدد كبير من قيادات المرتزقة الى شبوة.

وقال موقع عدن تايم الموالي للأمارات أن المنطقة العسكرية الثالثة مع رئاسة الاركان العامة لجيش هادي قد انتثل من مأرب الى مخيم بمحافظة شبوة.

ونشر الموقع صورة يظهر فيها توسط المرتزق محمد علي المقدشي لاجتماع في خيمة لهيئة رئاسة الاركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعتين للمرتزقة في محافظة شبوة، في اشارة الى فرارهم من مأرب.