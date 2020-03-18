بالاسماء.. القضاء اليمني يبرّئ مدير مكتب على محسن ويصدر احكام بإعدام الاخير و18 اخرين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 19 مسؤولاً وقائداً في حكومة المرتزقة بينهم الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، ووزير دفاع المرتزقة الفريق الركن محمد المقدشي، بتهمة التخابر مد دول اجنبية.

وعقدت المحكمة الجزائية، جلسة برئاسة القاضي مجاهد العمدي، أدانت خلالها 19 قائداً عسكرياً بتهم” انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض دول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن”.

كما قضت المحكمة” بالإعدام تعزيراً بحق المدانين ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة، وبرأت فواز محمد حزام الضبري من التهم المنسوبة اليه”.

ورفضت المحكمة “الدفوع المقدمة من المحامين المنصبين عن المتهمين بشأن عدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعياً، كون الاختصاص في محاكمة العسكريين ينعقد للدائرة العسكرية التابعة للقضاء العسكري”.

يذكر أن المحكوم عليهم هم”علي صالح عبدربه الكليبي، وعلي عمار محسن الجائفي، وعلي محسن صالح الأحمر، وعلي محسن مبارك الهدي، وعلي مقبل صالح الضالعي، وعلي ناجي عبيد، وعمار علي أحمد الجندبي، وعمر جوهر ابراهيم سعيد، وعمر يحيى فتيني سجاف، وأفضل حسن محمد عبدالله، وفهمي حاج محروس الصيعري، وفيصل علي قائد حسن، ومحسن علي مرشد خصروف، ومحسن محمد أحمد الخبي، ومحمد سالم عبود الشريف، محمد علي أحمد الجرادي، ومحمد علي أحمد المقدشي، ومحمد علي الصوفي علوي، ومحمد غالب السودي”.