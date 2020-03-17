شكرا لبحثكم عن خبر الجنرال الأحمر ووزير الدفاع المقدشي في صنعاء ومصدر يكشف السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد المقدشي من جديد اليوم في صنعاء حين تم محاكتهما اليوم في صنعاء غيابياً من قبل مليشيا الحوثي.

حيث قضت محكمة حوثية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بإعدام 19 قائدا عسكريا أبرزهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي، حسب إفادة محامٍ نصبته المحكمة للدفاع عن المتهمين.

وأفاد المحامي عبد الباسط غازي، عبر حسابه على فيسبوك، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بإعدام القادة العسكريين بعد ”إدانتهم بجرائم انتحال الصفة، وإعانة العدو، والتحريض لشن حرب على اليمن“.

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ولفت المحامي، إلى أن ”الحكم شمل مصادرة أموال المحكوم عليهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة“.

ومطلع مارس الحالي، قضت المحكمة نفسها بإعدام 35 برلمانيا من الموالين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أحكام الإعدام بحق البرلمانيين ودعا ”للنأي بالقضاء عن الصراع السياسي“ وذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.