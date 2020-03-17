أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

التميمي يزور مدير إدارة البحث الجنائي للإطمئنان على حالته الصحية https://www.elyamnelaraby.com/467402/ العامري يلتقي مدراء المرافق الصحية في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/467407/ اجتماع صحي في عدن يناقش استعدادات الحملة التوعوية لمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467414/ وزير الإعلام: الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في صرواح ويكبدها خسائر فادحة https://www.elyamnelaraby.com/467418/ Advertisements مقتل أكثر من 20 حوثيا بينهم قيادي وجرح آخرين بنيران أبطال الجيش في صرواح https://www.elyamnelaraby.com/467420/ الوزير كفاين يوجه باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في مراكز الإنزال السمكي https://www.elyamnelaraby.com/467421/ مناقشة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في لحج https://www.elyamnelaraby.com/467422/ تنفيذي الحديدة يناقش تنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467423/ محافظ المهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الغيضة https://www.elyamnelaraby.com/467426/ بدء حملة توعوية للوقاية من "كورونا" في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/467428

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