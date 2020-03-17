شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة احتياجات المرأة الساحلية بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 - المهرة ناقشت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت،اليوم، مع فريق منظمة "براجما الامريكية"، تقييم الاحتياجات ودعم تجمعات المرأة الساحلية بالمحافظة.

Advertisements واكدت باكريت أهمية تقييم احتياجات تجمعات المرأة الساحلية ودعم مشاريعها لضمان استمرارية وتنميتها..مبدية استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهمة الفريق. وذكر رئيس فريق المنظمة الاستشاري الدكتور اوسان باهرمز، انهم سينفذون عدد من الدورات التأهيلية في التسويق والحرف المهنية والمساهمة في تمويل المشاريع للمرأة الساحلية والتعرف على نشاطها ، ضمن برنامج الإستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن.

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