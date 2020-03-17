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الأمم المتحدة تدعو لاستمرار تمويل الأزمات الإنسانية رغم تفشي وباء كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

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الأمم المتحدة تدعو لاستمرار تمويل الأزمات الإنسانية رغم تفشي وباء كورونا

الخليج 365 - متابعات

دعت الأمم المتحدة إلى استمرار التنسيق في النظام الإنساني العالمي، وتوفير الأموال بسرعة لضمان استمرار البرامج الإنسانية ومواصلة العمليات الحيوية الفعالة.

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وأكد المتحدث باسم إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ينس ليركة أن أكثر من 100 مليون شخص حول العالم يعتمدون على دعم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وأن الأولوية القصوى لإدارة الشؤون الإنسانية هي مواصلة تقديم المساعدات.

 

وأفاد ليركة أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أفرج عن 15 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، للمساعدة في تمويل جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لاحتواء الفيروس في البلدان المعرضة للخطر .

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