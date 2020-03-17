شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة توعوية للوقاية من "كورونا" في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الصحة العامة والسكان وإدارة التثقيف والإعلام الصحي بمحافظة المهرة،اليوم، الحملة التثقيفية والتوعوية للوقاية من فيروس كورونا في عموم مديريات المحافظة.



وتستهدف الحملة مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمساجد والمناطق والأحياء الشعبية في جميع المديريات عبر فرق التثقيف لتوصيل رسالة التوعية لجميع شرائح المجتمع.

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