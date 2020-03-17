شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 - المهرة تفقد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر،اليوم، سير العمل في مستشفى الغيضة المركزي ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى.

Advertisements وطاف المحافظ بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والمختبر وغسيل الكلى، واستمع لشرح عن مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى والاحتياجات اللازم توفيرها والصعوبات التي تواجه الكادر الصحي. وأشار المحافظ ، إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات تحسين وتطورها..مؤكداً دعم قيادة المحافظة للمستشفى بما يمكنه من تقديم خدمات طبية وعلاجية بالشكل المطلوب..مشدداً على ضرورة الانضباط في العمل اليومي وأثناء النوبات والعمل بتفاني واخلاص.

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