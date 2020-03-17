تنفيذي الحديدة يناقش تنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد المكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة ،اليوم، بمديرية الخوخة،اجتماعاً موسعاً برئاسة المحافظ الدكتور الحسن طاهر،لمناقشة وتنفيذ توجيهات الحكومة المتعلقة بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، جملة من القضايا العسكرية والأمنية والخدمية والعليمية ورواتب الموظفين وتوفير سبل الوقاية الاستباقية احترازاً من فيروس كورونا..محملاً المليشيا الحوثية مسؤولة تدهور الاوضاع الصحية والإنسانية والتعليمية بالمحافظة.

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