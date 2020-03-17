مناقشة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

الخليج 365 - لحج

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج ، اليوم، برئاسة امين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمجابهة مرض فيروس كورونا.

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وخلال الاجتماع شدد الصلاحي ،على أهمية استعداد الجهات ذات الاختصاص كافة على مستوى المحافظة ومديرياتها من خلال وضع الخطط البرامج الصحية التوعوية بشكل سريع وفوري واتخاذ كل التدابير اللازمة والكفيلة بحماية ابناء المحافظة من هذا المرض.

واقر الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات والتي تصب في حماية المواطنين من هذا المرض.