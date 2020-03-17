شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير كفاين يوجه باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في مراكز الإنزال السمكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير الثروة السمكية فهد كفاين،اليوم، رؤساء الهيئات العامة للمصايد السمكية وفروعها في المحافظات بسرعة اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمة في مراكز الإنزال السمكي ومواقع تداول وبيع الأسماك وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وشدد كفاين على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية المحددة من وزارة الصحة العامة والسكان ومنع الصيادين القادمين من مناطق خارج اليمن من دخول مراكز الانزال السمكي قبل التأكد لخضوعهم للاجراءات المحددة من مكاتب الصحة والسلطات المحلية في المحافظات عملا بقرار مجلس الوزراء وتوجيه المختصين بذلك.

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