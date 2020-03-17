شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أكثر من 20 حوثيا بينهم قيادي وجرح آخرين بنيران أبطال الجيش في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 - مارب لقي اكثر من 20 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مارب.

Advertisements وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن أبطال الجيش الوطني يخوضون معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدّة جبهات بصرواح مخلفة قتلى وجرحى من المليشيات". وأضاف"أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركّزة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية وأسفر القصف عن سقوط قتلى من المليشيات بينهم قيادي ميداني إلى جانب سقوط عدداً من الجرحى، علاوة على تدمير آليات ومعدات قتالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 20 حوثيا بينهم قيادي وجرح آخرين بنيران أبطال الجيش في صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.