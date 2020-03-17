وزير الإعلام: الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في صرواح ويكبدها خسائر فادحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 - عدن نفى وزير الإعلام معمر الإرياني ما تداولته وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أخبار كاذبة عن سيطرتها على اللواء 312 بمعسكر كوفل بصرواح مأرب.

Advertisements ‏واكد الإرياني ان معسكر كوفل بصرواح مأرب في قبضة أبطال الجيش الوطني وأبناء قبائل مأرب الشرفاء، ولا صحة مطلقا لسقوطه. مشددا على أن لجوء المليشيات لنشر هذه الأكاذيب بغرض تثبيط المعنويات وأحداث اختراق عسكري في محافظة مأرب. وأشار الوزير الارياني إلى أن " مرتزقة ايران" المليشيا الحوثية دفعت بالمئات من المغرر بهم في محاولة للتسلل لمواقع في جبهة صرواح، فتصدى لهم ابطال الجيش الوطني وبدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية والحقوا بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، مختتما بالقول:" مازالت المليشيا تدفع عناصرها لمحارق الموت إرضاء لسيدهم في طهران".

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