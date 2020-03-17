شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع صحي في عدن يناقش استعدادات الحملة التوعوية لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 ـ عدن ناقش اجتماع تنسيقي برئاسة مدير عام الرعاية الصحية الاولية الدكتور محمد راجمنار،اليوم، آلية العمل لمجابهة إنتشار وباء فيروس كورونا وترتيب عمل فرق التثقيف الصحي واستعدادها للحملة التوعوية التي ستنطلق الخميس القادم في جميع مديريات عدن لتوعوية المواطنين حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements وشدد الاجتماع على اهمية التحضير لعمل الخطة العامة وحشد المجتمع للتوعية من مخاطر فيروس كورونا. واستعرضت عضو اللجنة الفنية وضابط الطوارئ لمحافظة عدن الدكتورة نهلة العرشي في الاجتماع الذي حضره اكثر من خمسون مشارك من مدراء مكاتب الصحة بمديريات عدن ،ومديرة برنامج الترصد الوبائي و الانذار الاليكتروني المبكر للاوبئة والاستجابة السريعة ومنسقي التثقيف الصحي في المديريات ،ومنظمات المجتمع المدني،طرق انتقال فيروس كورونا و الاعراض الاكلينكية و كيفية أخذ العينات للفحص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع صحي في عدن يناقش استعدادات الحملة التوعوية لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.