شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل : طبيب سعودي يكشف عن انتشار الكورونا في اليمن بشكل كبير ويحذر من التعامل مع القادمين من ها ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر استشاري جراحة القفص الصدري بمستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية الدكتور حسن ربيدي من التعامل مع القادمين من اليمن، وذلك تفاديًا لانتقال فيروس كورونا.

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وقال الدكتور حسن ربيدي عبر حسابه في “تويتر”: ‏اليمن دولة مجاورة للحدود السعودية، وللأسف بسبب ضعف إمكانياتهم الطبية قد يتأخر تسجيل الحالات لديهم إلا بعد انتشاره بشكل فظيع، مثل ما حدث في إيران وأسوأ.

وأضاف: “نصيحتي للمدن القريبة عدم التعامل مع أي شخص قادم من هناك سواءً بطريقة ‏رسمية أو بدخول غير مصرح”.

وتابع “ربيدي”بالقول: “يكثر تعاطي شجرة القات من المناطق الحدودية، والذي قد يكون سببًا لنقل الفيروس من اليمن، وخاصة أنه يتم تهريبه من اليمن في بيئة رطبة، تساعد الفيروس على البقاء”.

وكانت وزارة الصحة العامة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق عن خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد.