شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الاعلان عن علاج سحري للقضاء على فيروس "كورونا" ( صورة + تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح علاج يسمى remdesivir جديد تحت التجربة، في شفاء امرأة مصابة بفيروس كورونا ، كانت على وشك الموت، بعد الحصول على ترخيص من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية .

المرأة التقطت الفيروس من بيئتها المحيطة يوم 26 فبراير في كاليفورنيا وكانت الأولى في الولايات المتحدة التي تصاب بهذه الطريقة وفقا لموقع الحرة .

جديد "الخليج 365"

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تحسن سريع

أدخلت المرأة المستشفى لتلقي العلاج وهي في ظروف صحية بالغة السوء، وبعد 36 ساعة لم تستجب للعلاج، ورأى الأطباء أن وضعها يتدهور وقد تفارق الحياة.

إدارة الأغذية والعقاقير سمحت للأطباء باستخدام العقار لأغراض إنسانية. بعد يوم واحد فقط من أخذ الدواء، بدأت المرأة في التحسن.

يعطل تكاثر الفيروس

الدواء يتم إعطاؤه بالحقن في الوريد وهو يشل إنزيما يسمى RNA polymerase يستخدمه كثير من الفيروسات لنسخ أنفسهم.

وبالمثل، ساعد remsdesivir في إنقاذ حياة 14 مسنا أميركيا آخرين أصيبوا بالفيروس، كانوا على متن سفينة Diamond Princess السياحية في اليابان.

تجارب سريرية

ووصف ريتشارد تشايلدز، أختصاصي أمراض الرئة في المعاهد الوطنية للصحة حالة المرضى بالـ “الحرجة”، وأضاف لصحيفة وول ستريت جورنال “كثيرون منهم ربما كانوا في طريقهم إلى الموت خلال فترة زمنية وجيزة، (لكن) بعد أسبوعين لم يمت أحد، ونصفهم تعافى إنه لأمر مذهل تماما”.