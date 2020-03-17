شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : اصابة الرئيس الامريكي "ترامب" بـ فيروس "كورونا".. والبيت الابيض يصدر قرار طارى ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البيت الأبيض عن إجراءات عاجلة، بعد توارد الأنباء عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا الجديد.



وقال البيت الأبيض، إنه سيجري فحص درجة الحرارة لجميع المقربين من دائرة الرئيس الأمريكي، أو قد يكونون على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في ظل مخاوف من إصابة المسؤولين الأمريكيين بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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وأوضح البيت الأبيض، أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا.





ومن جانبه، أكد الرئيس "ترامب" في تصريحات صحفية، أنه خضع لفحص فيروس كورونا، وأنه بانتظار النتائج.

ويأتي هذا القرار عقب مصافحة الرئيس دونالد ترامب، خلال الفترة الماضية، لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إلى احتمالية إصابة "ترامب" بفيروس كورونا، عقب الاختلاط بمسؤول برازيلي تأكدت إصابته بالفيروس القاتل.





وكشف البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن خطاب رسمي من طبيب الرئيس شون كونلي، بشأنه إصابته بفيروس كورونا، عقب تواصله مع مسؤولَيْن برازيليَيْن اثنين في منتجع مار الاجو، الأسبوع الماضي، تأكدت إصابة أحدهما في وقت لاحق بالفيروس.

وجاء في خطاب الطبيب: "تعرّض الرئيس للشخص الأول كان محدودًا للغاية (صورة ومصافحة)، ورغم أنه قضى مزيدًا من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها".

وأضاف الخطاب أنه "لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرًا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض".





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حالة طورائ وطنية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا الحصول على 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل. وأكد "ترامب" أن قرارًا سيعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة تفشي كورونا في الولايات الأمريكية.