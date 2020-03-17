العدوان السعودي يواصل احتجاز 14سفينة مشتقات نفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أكد مصدر بميناء الحديدة، أن بحرية العدوان تواصل احتجاز 14 سفينة مشتقات نفطية رغم حصولها على التصاريح الأممية. وأوضح المصدر أن السفن المحتجزة على متنها أكثر من 320 ألف طن من البنزين والديزل والغاز. وتصر قوى العدوان على خنق الشعب اليمني من خلال ممارساتها وقرصنتها البحرية في احتجاز السفن النفطية، غير مكترثة بالتداعيات التي قد تنتج بسبب أفعالها الإجرامية.

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