تسع غارات يشنها طيران العدو على مديرية صرواح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب شن طيران العدوان السعودي الأميركي اليوم تسع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني ن طيران العدوان استهدف مناطق هيلان والمشجح والربيعة واتياس والملح في مديرية صرواح. وكان طيران العدوان قد شن أكثر من 30 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية على مديرية صرواح.

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