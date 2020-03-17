رئيس الوفد الوطني يبارك نجاح العملية العسكرية “فأمكن منهم”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

بارك رئيس الوفد الوطني والناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام نجاح العملية العسكرية “فأمكن منهم” التي أعلنت عنها القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، وتم خلالها تطهير محافظة الجوف من فلول قوى الغزو والارتزاق.

وقال عبدالسلام في تغريده له: “نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه العظيم وتسديده في عملية “فأمكن منهم” ونبارك لشعبنا العزيز نجاح هذه العملية المباركة”.

وأضاف أن: “تحرير كل شبر محتل وتطهير الأرض اليمنية من المحتلين والعملاء إرادة جماهير شعبنا اليمني، وعملية تأمين حزم الجوف مثالٌ على ذلك”.

وأشار ناطق أنصارالله إلى أن جماهير شعبنا اليمني بعد عملية تأمين حزم الجوف أشد حزما وعزما على مواصلة استكمال تحرير باقي المناطق اليمنية المحتلة.