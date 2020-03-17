- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
بارك رئيس الوفد الوطني والناطق الرسمي لأنصار الله، محمد عبدالسلام نجاح العملية العسكرية “فأمكن منهم” التي أعلنت عنها القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، وتم خلالها تطهير محافظة الجوف من فلول قوى الغزو والارتزاق.
وقال عبدالسلام في تغريده له: “نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه العظيم وتسديده في عملية “فأمكن منهم” ونبارك لشعبنا العزيز نجاح هذه العملية المباركة”.
وأضاف أن: “تحرير كل شبر محتل وتطهير الأرض اليمنية من المحتلين والعملاء إرادة جماهير شعبنا اليمني، وعملية تأمين حزم الجوف مثالٌ على ذلك”.
وأشار ناطق أنصارالله إلى أن جماهير شعبنا اليمني بعد عملية تأمين حزم الجوف أشد حزما وعزما على مواصلة استكمال تحرير باقي المناطق اليمنية المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الوطني يبارك نجاح العملية العسكرية “فأمكن منهم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.