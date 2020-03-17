الارياني : معسكر كوفل مأرب يقهر الحوثيون ويفشل مخطط حوثي خطير وقيادات عسكرية بارزة تظهر بداخل المعسكر (شاهد صوره وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قيادي حوثي : يكشف المستور ويعترف بهزيمة الحوثيون أمام صلابة الجيش الوطني وقبائل مأرب شاهد بالصور : الحوثيون يقصفون محافظة مأرب بـ 3 صواريخ باليستية وسقوط قتلى وجرحى وتدمير سيارتين ومحال تجارية ومدرسة (تفاصيل ماحدث) التحالف العربي : يعلن احباط هجوم حوثي في البحر الأحمر غرب اليمن تعرف على القائد العسكري الذي براءه الحوثيين .. وعلى 19 الاخرين المحكوميين عليهم بالإعدام من قادة الجيش (الاسماء والتفاصيل)

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