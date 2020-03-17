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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : صنعاء في شلل وموت بطيء ...بعد قرارت الحوثيين الجديدة "تفاصيل"

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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أقرت سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاستباقية في سياق مواجهة أي طارئ حول فيروس كورونا على المستوى المحلي والتي تمثل أهمية بالغة لتلافي ما وقعت به الكثير من دول العالم نتيجة تأخرها في اتخاذ الخطوات الاحترازية والوقائية.

وأقرت السلطات في صنعاء في بيان اطلع عليه “الميدان اليمني”، تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحد من التجمعات.

ووجهت سلطات الحوثيين بإغلاق صالات المناسبات والحدائق العامة والحمامات البخارية والتقليدية فضلا عن التأكيد على القرار السابق بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهدة التدريبية والجامعات لمدة شهر وكذا تأجيل الامتحانات للصفوف الأساسية والثانوية وإغلاق المنافذ البرية والجوية.

وأصدرت توجيهات إلى وزارة الصحة بزيادة عدد الفرق الصحية الميدانية وفرق الترصد والاستجابة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للتوعية المكثفة بمخاطر التجمعات لأكثر من خمسين شخصا والعمل على إصدار التعليمات الوقائية بالخطوات الصحية الاحترازية والاستفادة من إعلام الشارع في هذه العملية .. وحث المواطنين على حصر تنقلاتهم خلال هذه الفترة فيما بين المدن وبحيث يقتصر خروجهم للأغراض الضرورية.

وأكدت سلطات الحوثيين على أصحاب قاعات الأفراح والعزاء المساهمة في إنجاح القرارات وذلك بإغلاق صالاتهم للمدة المحددة وإعادة الأموال الخاصة بالحجز إلى أصحابها، انطلاقا من المخاطر الناجمة عن التجمعات على سلامة وصحة المجتمع برمته.

كما وجهت وزارة الداخلية والسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ملاك القاعات المتقاعسين عن تنفيذ هذا القرار.

ونصحت سلطات الحوثيين، مجلسي النواب والشورى بتعليق اجتماعاتهما خلال هذه الفترة كإجراء احترازي تستدعيه الضرورة.

وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار صنعاء الدولي، أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية ولمدة أسبوعين.

إغلاق صالات المناسبات والأفراح والحدائق والحمامات

من جهتها، أصدرت الحكومة الشرعية في عدن قرارا بتعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، مدة أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات الشرعية إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، وتعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.

على مستوى المؤسسات التعليمية فقد تم إقرار تعليق الدراسة أسبوعاً بشكل مبدئي.

أما سلطات الحوثيين في صنعاء فقد أعلنت إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الصفوف الدراسية.

وتضمن قرار سلطات الحوثيين تطبيق الحجر الصحي المنزلي 14 يوماً على القادمين من 12 دولة، هي حتى الآن “الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان والكويت والبحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين وفرنسا”.