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عدن - ياسمين التهامي - تصريح حوثي من العيار الثقيل : قيادي حوثي : يكشف المستور ويعترف بهزيمة الحوثيون ... ويكشف عن قرار خطير اتخذته الجماعة بشأن مأرب ؟! " تفاصيل "



اعترف قيادي حوثي رفيع، اليوم الثلاثاء، بهزيمة الحوثيين أمام صلابة وصمود قبائل محافظة مأرب، الذي هبوا لإسناد قوات الجيش اليمني، بالقرب من معسكر كوفل الاستراتيجي.

وزعم القيادي محمد علي البخيتي، المعين من قبل جماعة الحوثي ، نائبا لرئيس مجلس الشورى، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أثناء معركة الحديدة كنا نرسل الرجال والمال والسلاح لدعم صمودها حتى رجحنا الكفة لصالحنا، وما يحصل في مأرب هو العكس حيث يقوم حزب الإصلاح بسحب الرجال والمال والسلاح إلى حضرموت وهذا بمثابة اعلان ضمني بالهزيمة ولكنه يكابر ويسعى لتوريط القبائل مستغلا احتياجاتهم المادية، في اعتراف ضمني بهزيمة جحافله أمام الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية من أبناء قبائل مأرب.

جديد اب برس​

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شف القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي اليوم في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” بأن جماعته قد اتخذت القرار بدخول محافظة مأرب.

ودعا “البخيتي” في منشوره الذي اطلع عليه “الميدان اليمني” ما اسماهم “المخدوعين بالعودة والتنسيق للعودة إلى صنعاء مع احتفاظهم بسلاحهم مع ضمان عدم المساس بهم لينالوا العفو العام”.

قيادي حوثي قرار خطير بشأن مأرب

وطمأن البخيتي أبناء مدينة مأرب داعيا من وصفهم بالمتعاونين مع التحالف بسرعة فك الارتباط معه والعودة الى حضن الوطن، حد زعمه.

يأتي هذا بعد أن أعلنت المليشيات، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على معسكر كوفل بمأرب وكذلك سيطرتها الكاملة على محافظة الجوف بإستثناء بعض مناطق مديرية خب والشعف وصحراء الحزم حد زعمهم.