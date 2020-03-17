شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة القديرة : نجيبة عبدالله .من داخل الحجز في الاردن .. تسرب برسالة بئنها ستموت " تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة القديرة : نجيبة عبدالله .من داخل الحجز في الاردن .. تسرب برسالة بئنها ستموت " تفاصيل "



كشف الفنان والمخرج صالح الصالح في تصريح خاص لـ«يمن دايركت» أن الفنانة القديرة نجيبة عبدالله وصلت من اليمن إلى الأردن للمشاركة في مسلسل (عيال قحطان) الذي يتم تصويره الآن في الأردن بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما اليمنية والأردنية.

speakol

وفور وصولها تم إيداعها الحجر الصحي، ومازالت تقبع فيه إلى لحظة كتابة الخبر، دون أن يتم إيضاح إصابتها بالمرض من عدمه.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

Advertisements

وفي ظل هذا الحجر الصحي الذي تقبع فيه الفنانة نجيبة عبدالله وشعورها المؤلم والمحزن فيه، بعثت قبل قليل برسالة، رصدها يمن دايركت، عبر موقع التواصل الاجتماعي واتساب تطلب فيه المسامحة من كل زملائها وأصدقائها، وهي تؤكد أنها ربما تموت من الملل داخل المحجر.

فيما يلي نص رسالة الفنانة نجيبة عبدالله:

- (مساء الخير. يااااارب تكونوا بالف الخير. طبعا اني سافرت الاردن معي مسلسل للاسف وصلت للحجر الصحي وشكلي باموت من الضبح والملل محجوزه بين اربعه جدران لذلك حبيت اواصلكم احبتي واعتذر لكل واحد فيكم عن اي تصرف حصل مني سامحوني. كل واحد يسامحني من قلبه والله شكلي بامووووت ربي داري كم احبكم واحترمكم واكن لكل واحد فيكم كل الحب والتقدير انتم اخوتي وزملائي واهلي واحبتي البعض منكم قضيت معهم اجمل سنين عمري بالذات الي اشتغلت معهم وانا مازلت طفله والبعض عرفتهم من فتره بسيطه وكانوا نعم الاخوه عموما سامحوني علي كل تصرفاتي المقصوده والغيره مقصوده

اختكم نجيبه عبدالله).

جماهير ومحبي الفنانة القديرة نجيبة عبدالله وطاقم موقع يمن دايركت، وكل زملائها ومحبيها يتمنون لها السلامة، ويسألون الله لها الصبر حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام.