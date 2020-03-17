شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الشرعية في ابين تستنجد بــ هادي من الشرعية ؟! " تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : الشرعية في ابين تستنجد بــ هادي من الشرعية ؟! " تفاصيل "





ناشد الاخ محسن صالح دوفان رئيس المؤتمر الشعبي العام م/ابين فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه حفظه الله بالتمسك والإلتزام باتفاق الرياض والعمل على سرعة تنفيذه ، والتوجيه بعدم السماح لقوات الشرعية بالتقدم والدخول الى ابين وعدن بقوة السلاح ومنع اي صدام او مواجهة بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي حتى وان كانت هناك توجيهات او دعم من قبل قوات التحالف لقوات الشرعية

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

Advertisements

وقال "دوفان" يكفي قتل واقتتال ويكفي سفك دماء وإزهاق انفس واروح وانه قد حان الوقت لإيقاف هذه الحرب العبثية التي حصدت عشرات الالاف من الجرحى والقتلى وشردت الملايين من ابناء اليمن ودمرت كل شي واعادتنا الى الخلف اعوام عديدة وسلبتنا كرامتنا وعزتنا واصبحنا اذلة واتباع وادوات بايدي ادوات اخرى ( نحن ادوات بيد التحالف والتحالف ادوات بيد الغرب )

وأضاف دوفان ان المجلس الانتقالي لا يحتاج الى استخدام القوة ضده التدخل عسكريا من قبل قوات الشرعيه لانه لامحالة سيدمر نفسه بنفسه قريبا وذلك من خلال مايحدث حاليا" في عدن من تصرفات وافعال غير مسؤلة لاتوحي بان هناك يوجد مشروع دولة لدى المجلس الانتقالي وايضا ستنقلب عليهم دولة الامارات قريبا" وبالمقابل ايضا" فان حكومة الشرعيه فاشلة وغير قادره على اصلاح شي باستثناء بعض الوزراء وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه احمد الميسري .

واختتم دوفان تصريحه قائلا"

ان دول التحالف لاتريد الخير لليمن ولاتريد تنفيذ اتفاق الرياض فهي لاتتوقع او تتصور ان تتفق الشرعيه والانتقالي على توقيع اتفاق الرياض فاصبحت دول التحالف في المحك ولامجال امامها الا تنفيذ هذا الاتفاق فحاولت وتحاول حاليا بافتعال ازمات وعراقيل لتحول دون تنفيذ هذا الاتفاق وماحدث في الجوف خير دليل على ذلك ، وكذلك ماحدث في الاردن من اعتقال لقيادات الانتقالي دليل اخر ، والهدف من ذلك هو الضغط على الشرعيه والانتقالي والزج بهما للدخول في مشاكل وحدوث ردود افعال لعرقلة اتفاق الرياض والصدام عسكريا مرة اخرى بين الشرعيه والانتقالي واستمرار الوضع على ماهو عليه ( تارة دعم دول التحالف للانتقالي ضد الشرعيه ،، وتارة اخرى دعم دول التحالف للشرعيه ضد الانتقالي )

فهل تستوعب الشرعيه والانتقالي سياسة دول التحالف ام ان الريال السعودي قد اعمى بصائرهم واصبح فوق مصلحة الوطن والشعب .

التحيه لكل يمني وطني شريف غيور على وطنه وفي مقدمتهم الوزير البطل احمد بن احمد الميسري