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عدن - ياسمين التهامي - البركاني : وبعد صمت طويل يعود بتصريح يرعب الحوثيين " تفاصيل "



دان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية باختطاف سبع من مديرات المدارس في صنعاء واقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه “أن تلك الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي تأتي في سياق الأعمال الإجرامية التي اعتادت على ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته ولا سيما انتهاكاتها المستمرة بحق المرأة اليمنية وترويع المدنيين منذ انقلابها في العام 2014م”.

جديد اب برس​

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واضاف البيان”أن المليشيا الحوثية تواصل تعنتها وترفض الجنوح للسلام وتنسف كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي والحكومة الشرعية من اجل التوصل الى بناء السلام العادل وتحقيق الاستقرار وانهاء الحرب في اليمن”.

وحمل البركاني الميليشيات الحوثية مسؤولية سلامة مديرات المدارس المختطفات وما قد يتعرضن له من أعمال اجرامية وتعسفات غير قانونية تتعارض مع كافة القوانين الدولية والإنسانية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية وكافة القيم والمعتقدات وتعد سافر على كرامة أبناء الشعب اليمني.

وطالب رئيس مجلس النواب،الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي،اتخاذ مواقف حازمة والتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن مديرات المدارس المختطفات وكذا الإفراج عن كافة المخفيين قسرًا في المعتقلات والسجون التابعة لها وردع كافة ممارساتها الإجرامية.